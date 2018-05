Co-Working-Netzwerk Talent Garden eröffnet im Spätherbst in Wien

Insgesamt will Talent Garden drei Millionen Euro in den Standort im neunten Bezirk investieren

Wien – Mit knapp eineinhalb Jahren Verspätung ist es jetzt doch so weit. Das italienische Netzwerk Talent Garden hat die Eröffnung einer Zweigstelle in Wien fixiert. Mit der Unterstützung von den Business Angels von Startup300, der Raiffeisenbank International (RBI) und der Wirtschaftsagentur Wien sollen im Spätherbst im neunten Bezirk (Liechtensteinstraße 111-115) die Pforten geöffnet werden. 500 Arbeitsplätze für Freiberufler, Start-ups, KMUs und größere Unternehmen sind auf 5.000 Quadratmetern geplant.

Startup300 setzt damit den nächsten Schritt Richtung Bundeshauptstadt. Erst übernahmen die Oberösterreicher die JFDI GmbH, die Betreiber des Pioneers-Fesitvals in der Hofburg. Bei Talent Garden beteiligen sie sich mit 10,3 Prozent.

Der erste Anlauf vor einem Jahr war gescheitert, nun soll es klappen. Am sogenannten "Campus" soll es Austausch zwischen den dort arbeitenden Personen, Schulungen in der hauseigenen Akademie mit digitalem Schwerpunkt, Veranstaltungen und eine interne Vernetzungsplattform geben. Talent Garden wird drei Millionen Euro in dieses Projekt investieren, heißt es in einer Aussendung. Einen fixen Zeitpunkt für die Eröffnung gebe es noch nicht, dieser hänge davon ab, wie schnell die Umbauarbeiten vorangehen. Geplant sei Okotober oder November.

Mehr als 1.000 Events

Talent Garden wurde 2011 gegründet und bezeichnet sich als "digitales Netzwerk- und Weiterbildungsplattform für digitale Innovationen". Jedes Jahr veranstaltet Talent Garden in seinen Räumlichkeiten mehr als 1.000 Events zum Thema digitale Innovation und Technologie. 2017 sammelte das Unternehmen über 12 Millionen Euro an Investorengeldern ein, die nun zur Expansion genutzt werden.

Davide Dattoli, einer der Gründer und Chef von Talent Garden, geht davon aus, dass Wien "zu einem der führenden Tech-Hubs in Europa werden kann", heißt es in einer Aussendung. Wien sei der erste deutschsprachige Campus. Die Stadt habe "eine stetig wachsende Startup- und Digital-Community", "ein unglaublich positives Feedback von Unternehmen wie Raiffeisenbank International, Stadt Wien und Wirtschaftsagentur" sowie "die engagierten, lokalen Co-Founder".

Innovation School

Wie auch an den anderen 22 Standorten in sieben Ländern (Albanien, Dänemark, Irland, Italien, Litauen, Rumänien, Spanien) wird es auch am Wiener Campus eine "Innovation School" geben. Ein öffentliches "Community Café" soll für weitere Vernetzung sorgen, meint Dattoli.

Laut Mitgründer Martin Giesswein kostet ein flexibler Arbeitsplatz im Talent Garden 180 Euro pro Monat, ein fixer Platz 250 Euro und ein eigenes Büro 350 Euro. (red, APA, 24.5.2018)