Atomabkommen: Khamenei stellt Bedingungen

Geistliches Oberhaupt: Europa soll garantieren, dass Iran sein Öl verkaufen könne

Teheran/Washington – Irans geistliches und politisches Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei hat sieben Bedingungen für den Verbleib seines Landes in dem von den USA aufgekündigten Atomabkommen gestellt. Der Iran wolle keinen Streit mit Deutschland, Frankreich und Großbritannien anfangen. "Aber wir trauen ihnen auch nicht."

So müsse Europa garantieren, dass der Iran sein Öl verkaufen könne, hieß es auf Khameneis Internetseite am Mittwoch. Sollten die USA dem Öl-Absatz des Iran schaden, sollten die Europäer dies ausgleichen, indem sie iranisches Öl kauften. Außerdem sollen europäische Banken Handel mit dem Iran absichern. Die Europäer müssten ferner versprechen, keine neuen Verhandlungen über das ballistische Raketenprogramm des Iran und die Rolle der Islamischen Republik in Nahost anzustreben. (APA, Reuters, 23.5.2018)