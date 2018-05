"Eurokrise 2.0": Italien lässt die Währungsunion zittern

Angst vor Anstieg der Staatsschulden wächst, die EU warnt vor negativen Folgen für den Euro

Rom/Wien – Die Regierungspläne in Italien haben am Mittwoch neue Irritationen an den Finanzmärkten ausgelöst. Wegen euroskeptischer Tendenzen und mehrerer Vorhaben, aufgrund deren die ohnehin hohe Verschuldung Roms weiter steigen dürfte, hatten Investoren italienische Staatsanleihen auf den Markt geworfen, dadurch stiegen die Renditen italienischer Schuldverschreibungen mit 2,46 mit auf den höchsten Stand seit 14 Monaten. Die Kreditaufnahme verteuert sich dadurch.

Auch der Euro geriet unter Druck. "Italien ist die Achillesferse der Euro-Zone", fasste Analyst Eugen Keller vom Bankhaus Metzler die Stimmung zusammen. Zweifel an einer baldigen Beilegung des chinesisch-amerikanischen Handelsstreits belasteten die Stimmung an der Wall Street, wo der Dow Jones zum europäischen Handelsschluss ein halbes Prozent im Minus notierte.

Höhere Ausgaben geplant

"Italien ist groß genug und verschuldet genug, um eine Eurokrise 2.0 im Alleingang auszulösen", sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Das Land ist in der Euro-Zone die drittgrößte Volkswirtschaft nach Deutschland und Frankreich. Das Bündnis aus der populistischen 5-Sterne-Bewegung und der rechtsextremen Lega plant unter anderem höhere Sozialausgaben, Steuersenkungen und eine Rücknahme der Rentenreform.

Damit würde die Verschuldung Italiens in die Höhe getrieben, was in der EU auf scharfe Kritik stößt. Die Zustimmung von Staatspräsident Sergio Mattarella für die Ernennung des von den Koalitionspartnern vorgeschlagenen Juraprofessors Giuseppe Conte zum Regierungschef stand zum Börsenschluss noch aus.

EU-Kommission besorgt

Besorgt ist auch die EU-Kommission: Vizepräsident Valdis Dombrovskis forderte von der künftigen Regierung in Rom eine verantwortungsbewusste Haushaltspolitik. Rom müsse weiter seine hohen Staatsschulden abbauen und Strukturreformen fortsetzen, sagte er. Die Politik Italiens habe Folgen für die gesamte Eurozone.

Auch aus Frankreich kam eine Warnung: Wenn Rom seine Verpflichtungen in Sachen Staatsschuld, Defizit und Banksicherheiten nicht einhalte, sei "die finanzielle Stabilität der Eurozone gefährdet", meinte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire; "es gibt Regeln, die befolgt werden müssen". (red, 23.5.2018)