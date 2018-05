TV-Tipps für Donnerstag, 24. Mai

Inside Brüssel Peter Fritz diskutiert aktuelle Entwicklungen in der EU mit den Europaabgeordneten Karin Kadenbach (SPÖ) und Herbert Dorfmann (Südtiroler Volkspartei) sowie den Journalisten Ingrid Steiner-Gashi (Kurier) und Oliver Grimm (Die Presse) . Bis 23.35, ORF 3

SPÖ – Der lange Marsch in die Opposition Was zu den Entwicklungen der vergangenen zwei Jahre führte. Bis 22.45, ORF 3

Am Schauplatz: Der Preis fürs Billigfleisch Klaus Dutzler und Beate Haselmayer zeigen, warum der Fleischkonsum dem Klima schadet und wie Pilze und Insekten in Zukunft das Schnitzel ersetzen könnten. Bis 22.00, ORF 2

Jordskott – Die Rache des Waldes II Fortsetzung der schwedischen Krimimysteryreihe: Eva Thörnblad lähmt der Kummer, und noch immer kämpft sie wütend gegen den Jordskott, den Parasiten, den sie selbst in sich trägt. Drei von acht Folgen. Bis 23.15, Arte

Re: Mein Geld tut Gutes Banken und Fonds, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben, lassen jeden Cent in umweltverträgliche und soziale Projekte fließen. Bis 20.15, Arte

Heute konkret: Schau, wo dein Essen herkommt! Im Rahmen des Schwerpunkts "Mutter Erde": Es geht um die Wurst. Der Greenpeace-Extrawursttest belegt, was sich sonst noch in der gefüllten Haut befindet. Bis 18.51, ORF 2

Radiotipps für Donnerstag:

9.00 PODCAST

FalterRadio: Neoliberal, illiberal, liberal – Europas Sackgassen und ein Ausweg Es debattieren der Ökonom Stephan Schulmeister (sein neues Buch Der Weg zur Prosperität erscheint Ende Mai), Neos-Lab-Chef Josef Lentsch und Falter-Herausgeber Armin Thurnher. falter.at/radio

13.00 GESPRÄCH

Punkt eins: Soziologisches Denken – Gesellschaftsanalyse im postfaktischen Zeitalter Die Soziologen Laura Wiesböck und Christoph Reinprecht sind zu Gast bei Andreas Obrecht und beantworten Fragen. Bis 13.55, Ö1

19.00 MAGAZIN

Homebase Spezial: Vom Leben mit dem "Angstscheiß" Die Journalistin Franziska Seyboldt hat Angst. Immer wieder. Seit sie zwölf Jahre alt ist. Generalisierte Angststörung nennt sich das relativ harmlos. In Rattatatam, mein Herz beschreibt Franziska Seyboldt ihr Leben mit Panikattacken. Bis 19.00, FM4

18.25 MAGAZIN

Journal-Panorama In bestimmten Berufen wird es immer schwieriger, Arbeitskräfte zu bekommen. Eine Bestandsaufnahme von Margarete Endl. In vielen Industriebetrieben etwa im Innviertel werden Arbeitskräfte händeringend gesucht. Rund 30 Prozent der Industriebeschäftigten in den Bezirken Braunau und Ried kommen aus dem Ausland, aus Deutschland und anderen europäischen Ländern, aber eben mittlerweile auch aus Afghanistan oder Syrien. Bis 18.55, Ö1

21.00 INTERVIEW

Im Gespräch: Nachhaltigkeit ist unsere einzige Chance für die Zukunft Renata Schmidtkunz im Gespräch mit Werner Lampert, Biopionier und Lebensmittelpapst. Es geht um Eigenverantwortung und Innovation, Kindheit, Wertschätzung für die Natur und Tugenden, die dringend wieder gebraucht werden. Bis 22.00, Ö1 (Doris Priesching, 24.5.2018)