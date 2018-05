"Myst": Adventure-Klassiker kommt in Jubiläumsedition für moderne PCs

Anniversary Collection zum 25. Geburtstag – Sammlung mit sieben Games wird Millionenhit auf Kickstarter

Am 24. September wird ein Urgestein des modernen Adventure-Genres stolze 25 Jahre alt. "Myst" beeindruckte anno 1993 nicht nur mit vorgerenderter Grafik, sondern auch gelungener Atmosphäre und so manchem originellen bis frustrierendem Rätsel. Es folgte sechs weitere Teile, ehe die Serie 2005 mit "Myst 5: End of Ages" ihr vorläufiges Ende fand. Ein Intermezzo hab es immerhin 2013 mit "Obduction", das als spiritueller Nachfolger gilt.

Nun meldet sich das Entwicklerstudio Cyan wieder zurück. Im März kündigte man ein VR-Game namens "Firmament" an. Doch zuvor will man die Fans der alten Games bedienen. Alle sieben Spiele (vier "Myst"-Teile, "Riven", "Uru" sowie "realMyst") erscheinen diesen Sommer in einer "Anniversary Collection".

cyan

Läuft nun auf Windows 10 und macOS "High Sierra"

Man habe die Rechte für alle Games mühselig zusammengekauft, heißt es Seitens der Entwickler. Die Spiele erscheinen allerdings nicht als einfacher Re-Release, sondern wurden technisch adaptiert um auch auf modernen Systemen zu funktionieren. Konkret soll dank Unterstützung von Gog.com und der Firma Codeweavers alle Games sowohl auf Windows 10, als auch auf macOS 10.13 laufen.

Zwei Sammler-Editionen mit DVD-Box

Wer schon "Myst"-Games über Gog.com bezogen hat, soll die modernisierten Fassungen automatisch als Update bekommen. Alle anderen können die Windows-Ausgaben im Paket über Kickstarter erhalten. Dort verkauft man die Sammlung für 42 Euro als digitaler Download bei Gog oder Steam.

Sammler können auch zu einer als "Myst"-Buch gestalteten DVD-Box um 84 Euro greifen und erhalten die Games zusätzlich als Download. Für 144 Euro erhält man eine aufgepeppte Fassung mit Display, das einen Rundflug über verschiedene Orte aus den Games zeigt. Zudem will man weitere digitale "Goodies" unterbringen, auf die man per USB-Kabel Zugriff bekommt.

Großer Erfolg für Jubiläums-Sammlung

Die Kickstarter-Kampagne steht nun kurz vor dem Ende und ist äußerst erfolgreich verlaufen. Über 16.600 Unterstützer haben sich gefunden, über 4.800 haben für die teuerste Variante der Sammlung optiert. Der anvisierte Mindestbetrag von 210.000 Euro konnte verzehnfacht werden.

Die digitalen Fassungen des Spieles sollen im August bereit stehen. Die DVD-Sondereditionen werden gemäß dem aktuellen Plan erst im November, also bereits nach dem Jubiläum, ausgeliefert. (gpi 24.05.2018)