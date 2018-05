Botschaft warnt US-Bürger in China vor "Schallattacken"

Außenminister Pompeo: Angriffe vergleichbar mit in Kuba beobachteten Symptomen

Peking – Nach einem Zwischenfall, bei dem ein Botschaftsmitarbeiter nach einem "unnormalen" Geräusch ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma erlitten hat, hat die US-Botschaft in China eine Gesundheitswarnung herausgegeben.

Der in einer Außenstelle in der Stadt Guangzhou angestellte Mitarbeiter habe "leichte und ungenaue, aber unnormale Wahrnehmungen von Geräusch und Druck" gemeldet, erklärte die Botschaft am Mittwoch. Bei einer Untersuchung in den USA sei bei ihm dann ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma festgestellt worden.

Pompeo: Ähnlichkeiten zu mysteriösen Attacken

Außenminister Mike Pompeo erklärte am Mittwoch, die Angriffe ähnelten vom medizinischen Standpunkt denen, die in Kuba beobachtet worden seien.

In ihrer per E-Mail an US-Bürger in China verschickten Gesundheitswarnung erklärte die Botschaft, die Ursache der Symptome sei nicht bekannt. Die US-Regierung nehme die Angaben des Mitarbeiters aber sehr ernst. Sollten US-Bürger in China ungewöhnliche Geräusche hören, sollten sie nicht nach der Ursache suchen, sondern einen anderen Ort aufsuchen. Im Zweifelsfall solle ein Arzt konsultiert werden.

USA zogen Personal aus Kuba ab

Der Fall erinnert an die Affäre um angebliche "Akustik-Attacken" auf US-Botschaftspersonal in Kuba. Dort hatten im vergangenen Jahr 24 Botschaftsmitarbeiter oder deren Angehörige ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen und gesundheitliche Probleme wie Kopfschmerzen, Hörprobleme, Orientierungslosigkeit und Konzentrationsschwächen gemeldet. Die USA hatten daraufhin die Hälfte ihres diplomatischen Personals aus Havanna abgezogen.

Die Ursache der Probleme konnte bisher nicht bestimmt werden. Auch zehn kanadische Diplomaten in Kuba oder deren Angehörige berichteten über Gesundheitsprobleme. Nach einjährigen ergebnislosen Ermittlungen verkündete die kanadische Regierung im vergangenen Monat, die Familien von Botschaftsmitarbeitern sollten nach Kanada zurückkehren.

Ein Vertreter der US-Botschaft in Peking sagte am Mittwoch, es gebe bisher keinen Hinweis auf eine direkte Verbindung zwischen den Vorfällen in Kuba und dem Fall in China. "Aber wir untersuchen alle Möglichkeiten." (red, APA, AFP, 23.5.2018)