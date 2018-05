Ancelotti vor Engagement beim SSC Napoli

Ex-Bayern-Coach soll sich Medienberichten zufolge mit Klubchef de Laurentiis geeinigt haben

Rom – Carlo Ancelotti steht rund acht Monate nach seiner Trennung vom deutschen Fußball-Meister Bayern München vor einem Engagement beim SSC Napoli. Italienische Medien berichteten am Mittwoch von einer Einigung des 58-Jährigen mit dem Klub-Präsidenten, dem Filmproduzenten Aurelio de Laurentiis. Einem Treffen am Dienstag war am Mittwoch in Rom eine weitere, dreistündige Gesprächsrunde gefolgt.

Nachfolger von Maurizio Sarri

Ancelotti hatte 2009 den AC Milan nach zwei Titeln in der Champions League und einem in der Meisterschaft verlassen und kehrt nun in seine Heimat zurück. Der frühere Coach von Chelsea, Real Madrid und Paris SG hatte im Winter eine Tätigkeit als italienischer Teamchef abgelehnt. Er soll bei Vizemeister Napoli kommende Saison Maurizio Sarri anlösen. Wegen der noch fehlenden Formalitäten mit dem aktuellen Trainer, der noch einen Vertrag für zwei Jahre besitzt, wird die Verpflichtung Ancelottis laut "Gazzetta dello Sport" nicht vor dem 1. Juni offiziell. (APA/AFP, 23.5.2018)