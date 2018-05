Novak nach Sieg über topgesetzten Daniel in der dritten Quali-Runde

Der Niederösterreicher ist damit nur einen Sieg vom French-Open-Hauptbewerb entfernt

Paris – Dennis Novak (220 der Weltrangliste) steht bei den French Open in der dritten und letzten Qualifikationsrunde. Der Niederösterreicher besiegt den topgesetzten Japaner Taro Daniel (80) in der zweiten Quali-Runde mit 4:6,6:1,6:0 und ist damit nur einen Sieg vom Hauptbewerb entfernt. In der letzten Runde trifft er auf den Tschechen Adam Pavlasek (185).

Ausgeschieden ist hingegen Barbara Haas (195). Österreichs Nummer eins musste sich bereits in der ersten Runde der Polin Magdalena Frech 3:6, 6:7(7) geschlagen geben. Eine Runde weiter ist dafür Julia Grabher (222). Die 21-Jährige profitierte von der Aufgabe ihrer Gegnerin Polina Monova. (red, 23.5.2018)