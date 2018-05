Russwurm kommt, Goebel geht bei Radio Wien

Nach 14 Jahren endet Talkradio – Wiener ORF-Sender: Russwurm einmal im Monat

Wien – Auf wien.orf.at wurde "Mittwochabend mit Alexander Goebel" am Mittwoch noch im Programm geführt, und Goebel noch als Host der Talkshow, die seit 2004 auf Radio Wien läuft. Heute, Mittwoch, Abend allerdings geht der Schauspieler, Entertainer und Autor nicht mehr on air, erklärt er dem STANDARD. Darauf können sich Goebel und Radio-Wien-Programmchefin Jasmin Dolati wohl noch einigen, und darauf, dass Vera Russwurm künftig auf dem Sendeplatz auf Radio Wien zu hören sein soll. Darüber hinaus trennen sich aber die Darstellungen – das Update:

Goebel sagte dem STANDARD, der Sender habe ihm mitgeteilt, er wolle am Mittwoch künftig eine Frauensendung. Keine Rede davon, entgegnet Programmchefin Dolati auf Anfrage: Einmal im Monat sollte die TV-Talkerin aus dem ORF-Fernsehen auch an einem Mittwochabend auf Radio Wien zu hören sein. Alle übrigen Mittwoch-Termine sollte nach Dolatis Angaben weiter Goebel moderieren.

Sie habe Goebel vor Wochen über dieses Vorhaben informiert, Goebel habe Verständnis geäußert. Danach sei nach einigen Wochen Funkstille ein Mail Goebels eingelangt, in dem er von Ersatz und Frauenthema geschrieben habe und der Information, dass er nicht mehr auf Radio Wien moderieren wolle.



foto: screenshot wien.orf.at Mittwoch noch in der Programmübersicht auf wien.orf.at – "Mittwochabend mit Alexander Goebel". Der talkt diesen Mittwochabend aber schon nicht mehr.

Goebel wiederum erklärte dem STANDARD, man habe ihn "vor vollendete Tatsachen gestellt", eröffnet, dass man schon länger nach Ersatz suche, und dass Russwurm den Sendeplatz übernehmen solle, weil man eine "Frauensendung" daraus machen wolle.

foto: screenshot wien.orf.at Mittwoch noch auf wien.orf.at als Moderator von "Mittwochabend mit Alexander Goebel".

Goebel (64) hat Funk und Fernsehen damit nicht abgeschrieben: "Ich bin überzeugt, dass es eine Zukunft hat, Menschen ungeschnitten, ungebuffert und unzensuriert zu Wort kommen zu lassen." Und: "Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere."



Vera Russwurm, langjährige ORF-Talkerin, ist derzeit im ORF-Fernsehen mit "Das kommt in den besten Familien vor" jeweils Freitags um 21.20 in ORF 2 zu sehen. Diesen Freitag etwa erzählt dort Künstleragenturchefin Marika Lichter über ihre erschütternde Familiengeschichte und die Steirerin Melanie Pignitter, wie sie lernte, Migräneattacken zu besiegen. (fid, 23.5.2018)