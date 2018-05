TV-Tipps für Samstag, 26. Mai

Die nackte Kanone, Perfect World, Tödliche Geheimnisse, Kingsman: The Secret Service, Das Streben nach Glück, 1968 – Geschichte(n) eines Revolutionsjahres und Sharan Eyals Soul Chain

10.40 GEOGRAFIESTUNDE

Mit offenen Karten Seit dem Sturz Gaddafis im Jahr 2011 versinkt Libyen im Chaos. Nun wollen die Vereinten Nationen den Weg für Wahlen bereiten, um die politische Lage zu stabilisieren. Bis 10.55, Arte

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen bei Peter Resetarits: 1) Lärmbelästigung durch Tennisplatz – muss die Gemeinde eingreifen? 2) Gemeinden im Burgenland wollen eine Einhausung eines Teils der A3. 3) Nachgefragt: Geld im Bankomaten vergessen. Bis 18.15, ORF 2

20.15 BLOSSER WAHNSINN

Die nackte Kanone (Naked Gun, USA 1988, David Zucker) Frank Drebin, Mann des Gesetzes, machte sich in diesem Nachruf auf die Cop-Thriller der 70er daran, Fälle zu lösen, Stürze zu verursachen und Priscilla Presleys Herz in Slow Motion zu erobern. Auch zwei Jahrzehnte nach dem Erscheinen sind Leslie Nielsens Scherze von herzerfrischender Komik. Bis 21.55, Super RTL

20.15 GANGSTER MIT HERZ

Perfect World (USA 1993, Clint Eastwood) Ein fliehender Sträfling (Kevin Costner) nimmt einen kleinen Buben als Geisel und wird – verfolgt von einem passiv agierenden texanischen Polizeichef (Eastwood) – für den Buben zunehmend zur Vaterfigur. Eines der gelungensten Roadmovies der Neunzigerjahre. Bis 22.50, Servus TV

warner bros.

20.15 KRIMI

Tödliche Geheimnisse (D 2016, Sherry Hormann) Gefährliche neue Medienwelten: Um den Scoop ihres Lebens zu landen, riskiert die Journalistin Rommy Kirchhoff viel. Ein Whistleblower will über das Freihandelsabkommen TTIP auspacken. Nina Kunzendorf, Anke Engelke und Katja Riemann stellen ein formidables Darstellerinnentrio. Die Fortsetzung Tödliche Geheimnisse – Jagd in Kapstadt läuft im Anschluss. Bis 22.05, ORF 2

20.15 KOMÖDIE

Kingsman: The Secret Service (GB/USA 2014, Matthew Vaughn) In der auf einem Comic von Mark Millar basierenden Actionspionage untersuchen der smarte Topagent Harry Hart (Colin Firth) und sein Ghetto-Schützling Eggsy (Taron Egerton) im Namen des Nachrichtendienstes Kingsman eine komische Entführungswelle. Bis 22.30, Puls 4

20.15 DRAMA

Das Streben nach Glück (The Pursuit of Happyness, USA 2006, Gabriele Muccino) Der Film aktualisiert einen US-Nationalmythos: den Traum von unbegrenzten Aufstiegsmöglichkeiten. Will Smith als alleinerziehender Vater meint zu wissen, wie man das Glück erreichen könnte: Ein unbezahltes Praktikum soll ihn zum Börsenmakler und Erfolgsmenschen machen. Bis 22.35, RTL 2

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Oh Boy (D 2012, Jan-Ole Gerster) Niko (Tom Schilling) ist Ende 20 und ein wenig verloren: Jusstudium abgebrochen, Freundin verlassen, nun lässt er sich planlos treiben. Die Suche nach einer Tasse Kaffee führt ihn auf einen Streifzug durch Berlin. Ein Tagträumer im Wechselbad der Gefühle. Die Geschichte, die nur an einem einzigen Tag spielt, ist schön in Szene gesetzt in bestechenden Schwarzweißbildern. Gelungene Abschlussarbeit von Regisseur Gerster an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin. Bis 21.35, BR Alpha

21.45 DOKUMENTATION

1968 – Geschichte(n) eines Revolutionsjahres Zeitzeugen erzählen von ihren 68er-Erfahrungen, darunter ein Mitglied der militanten Schwarzer-Panther-Bewegung sowie ein französischer Anarchist. Bis 22.45, ORF 3

22.00 DOKU

Soul Chain Die Tel Aviver Choreografin Sharan Eyal ist eine Ikone des zeitgenössischen Tanzes. In ihrem neuesten Stück Soul Chain verbindet sie die Themen Liebe und Sehnsucht mit mal abrupten, mal geschmeidigen Bewegungen und Techno-Beats. Bis 22.45, 3sat

foto: zdf/ andreas etter

22.35 BÜCHER

Die neun Pforten (The Ninth Gate, E/FR/USA 1999, Roman Polanski) Satanische Sekten überfordern Dean Corsos (Johnny Depp) Verstand, trotzdem verfolgt der Antiquitätenjäger ihre mörderische Spur durch Frankreich und Spanien. Er soll die Echtheit eines okkulten Buches überprüfen. Eine geheimnisvolle Frau (Emmanuelle Seigner) weicht ihm dabei nicht von der Seite. Bis 1.30, RTL 2

23.30 MAGAZIN

Streetphilosophy: Egoismus Jonas Bosslet besucht Jugendliche beim GTA- Spielen, wo Egoismus Pflicht ist, und spricht mit dem Rapper MC Bomber, dessen Ego seine Fans lieben. Im größten Asiabuffet Berlins redet die Philosophin Hanna Engelmeier über Nietzsche und Frank Underwood aus House of Cards. Und die erfolgreiche Werbestrategin Karen Heumann weiß: Egoismus gehört zum Erfolg einfach dazu. Bis 0.00, Arte

foto: weltrecorder

23.30 DRAMA

Die Unsichtbare (D 2012, Christian Schwochow) Ulrich Noethen spielt den bekannten Regisseur Kaspar Friedmann, der die labile Schauspielschülerin Josephine (Stine Fischer Christensen) in die Selbstzerstörung treibt. Sehenswert. Bis 1.15, 3sat

23.35 VIRUS

Contagion (USA/UAE 2011, Steven Soderbergh) Die Menschheit ist in Gefahr: Ein tödliches Virus breitet sich über den Globus aus. Ein Vater (Matt Damon) versucht, seine Tochter zu beschützen. Grusel für Erwachsene mit wendigem Ensemble: Kate Winslet, Marion Cotillard, Gwyneth Paltrow, Laurence Fishburne, Jude Law und Bryan Cranston. Bis 1.15, SRF 2

1.40 HORROR

The Ring (USA 2002, Gore Verbinski) Fluch der Karibik-Regisseur Verbinski lässt in seinem Remake des japanischen Horrororiginals Naomi Watts als Journalistin in mysteriösen Mordfällen ermitteln. Panikgeweitete Augen und platte Symbolik garantiert. Bis 3.35, Sat 1