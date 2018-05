Festival DOK Leipzig bekommt Frauenquote

40 Prozent der Langfilme im Deutschen Wettbewerb müssen von Regisseurinnen sein

Leipzig – Das Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm bekommt eine Frauenquote. Im Deutschen Wettbewerb Langfilm sollen in den kommenden zwei Jahren 40 Prozent der Filme von Regisseurinnen sein, teilte Festivalleiterin Leena Pasanen am Mittwoch mit.

Die Quote orientiere sich am Einreichverhältnis von Regisseurinnen und Regisseuren in den vergangenen Jahren. Demnach kamen im letzten Jahr zwar 40 Prozent der eingereichten Wettbewerbsfilme von Frauen, im Wettbewerb war dann aber nur eine Frau als Co-Regisseurin vertreten gegenüber zehn Regisseuren.

Das 61. Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm (DOK Leipzig) findet vom 29. Oktober bis 4. November statt. (APA, 23.5.2018)