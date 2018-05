Briten flüchten vor Brexit in die EU

Rekordzahl: 7.500 Briten erhielten im Vorjahr deutsche Staatsbürgerschaft, 2015 nur 622

London – Wegen des bevorstehenden Brexits lassen sich immer mehr Briten in Deutschland einbürgern. Wie das deutsche Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden berichtete, erhielten im Jahr 2017 rund 7.500 Briten die deutsche Staatsbürgerschaft.

Das ist eine Rekordzahl. Noch im Jahr 2015 hatten sich lediglich 622 Briten einbürgern lassen. Im Juni 2016 hatte eine knappe Mehrheit der Wahlberechtigten für einen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union ("Brexit") votiert.

Insgesamt bekamen im Jahr 2017 rund 112.200 Ausländer einen deutschen Pass und damit so viele wie seit dem Jahr 2013 nicht mehr. Im Vergleich zum Jahr 2016 war das ein Anstieg von 1,7 Prozent. Die meisten Eingebürgerten stammten im vergangenen Jahr aus der Türkei, gleich dahinter folgt Großbritannien. (APA, 23.5.2018)