Softbank verkauft Milliarden-Anteil an indischer Flipkart

Japaner hielten gut ein Fünftel am Amazon-Rivalen

Der japanische Technologie-Investor Softbank verkauft seine milliardenschwere Beteiligung am indischen Amazon-Rivalen Flipkart an den US-Handelsriesen Wal-Mart. Dies gab der Konzern am Mittwoch bekannt. Es ist die erste Veräußerung seines Beteiligungsfonds Vision Fund. Bisher war unklar, ob Softbank bei Flipkart komplett aussteigt. Die Japaner hielten gut ein Fünftel an dem indischen Einzelhändler.

Vorgeschichte

Walmart zahlt für 77 Prozent an Flipkart rund 16 Mrd. US-Dollar (13,57 Mrd. Euro). Wie viel davon an Softbank wandert, ist nicht bekannt. Softbank-Chef Masayoshi Son hatte vergangenen Monat erklärt, der Anteil sei gut vier Mrd. Dollar wert. Der Vision Fund, der unter anderen an dem Mitfahrdienst Uber, dem Büroflächenanbieter WeWork und Chiphersteller Arm beteiligt ist, war vergangenen August für 2,5 Mrd. Dollar eingestiegen. (Reuters, 23.5.2018)