Bitcoin Pizza Day: Die Pizza, die heute 41 Millionen Dollar wert wäre

Im Mai 2010 bestellte der Entwickler Laszlo Hanyecz eine Pizza, die er mit Bitcoin bezahlte – hätte er sie bloß gespart

Es ist wohl der höchste Feiertag in der Bitcoin-Community: Der 22. Mai markiert jenes Datum, an dem vermutlich die erste physische Ware per Bitcoin bezahlt wurde. Und zwar zwei Pizzen: 2010 überwies der Entwickler Laszlo Hanyecz rund 10.000 Bitcoins an einen anderen Nutzer des Bitcointalk-Forums, der damit wiederum zwei Pizzen für Hanyecz bestellte. Der damalige Wechselkurs war niedrig, 10.000 Bitcoins also rund dreißig Dollar wert.

Vier Millionen pro Schnitte

Heute ist das anders: Die gesamte Bestellung hätte einen Wert von 82 Millionen Dollar. Das ergibt "vier Millionen pro Pizzaschnitte", berechnet Quartz. Das zeigt, wie extrem der Wechselkurs von Bitcoin in den vergangenen Jahren angestiegen ist. Anfang 2018 kratzte die "Pizza-Bestellung" sogar an der Marke von 200 Millionen Dollar.

"Unglaublich cool"

Hanyecz bereut die Transaktion trotzdem nicht. Die Pizza-Bestellung sei "unglaublich cool" gewesen, sagte er 20130 zur New York Times. Einen großen Restbetrag seiner Bitcoin-Ersparnisse gab er wenig später für Computerkomponenten aus. Vergangenes Jahr waren die Pizzen noch umgerechnet zwanzig Millionen Dollar wert.

"Hodl!"

Die meisten Bitcoin-Besitzer glauben nach wie vor an "Hodl" – also daran, dass ihre Investitionen noch an Wert dazugewinnen werden. Der Ausspruch geht an einen Tippfehler zurück, den ein Nutzer 2013 in einem Bitcoin-Forum in die Welt trug. Im Gegensatz zu Hanyecz hat dieser seine Bitcoins behalten – sie stiegen von 480 Dollar Wert auf über 20.000 Dollar. (red, 23.2.2018)