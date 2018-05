Ohne Sanktionen: Brüssel will Frankreich aus dem Defizitverfahren entlassen

Paris hatte von 2008 bis 2016 gegen den Stabilitätspakt verstoßen

Brüssel/Paris –Die EU-Kommission will Frankreich nach neun Jahren aus dem Verfahren wegen eines übermäßigen Staatsdefizits entlassen. Eine entsprechende Entscheidung wurde am Mittwoch bei der wöchentlichen Sitzung der Behörde in Brüssel erwartet. EU-Währungskommissar Pierre Moscovici hatte den Schritt Anfang Mai angekündigt.

Die französische Neuverschuldung war im vergangenen Jahr erstmals wieder unter die Marke von drei Prozent der Wirtschaftsleistung gefallen.

In ihrer Frühjahrsprognose von Anfang Mai ging die Kommission davon aus, dass das französische Defizit in diesem Jahr auf 2,3 Prozent der Wirtschaftsleistung fallen wird. Für 2019 erwartet Brüssel dann 2,8 Prozent. Im vergangenen Jahr hatte es bei 2,6 Prozent gelegen. Paris hatte von 2008 bis 2016 ununterbrochen überhöhte Defizite über drei Prozent ausgewiesen, seit 2009 lief das EU-Defizitverfahren.

Kiene Sanktionen

Die EU-Kommission hatte trotz des mehrjährigen Verstoßes gegen den Stabilitätspakt aber auf Sanktionen verzichtet. Das Land bekam von Brüssel 2013 und 2015 zwei Mal eine Schonzeit von jeweils zwei Jahren, um seine Staatsfinanzen in Ordnung zu bringen. Gelungen ist dies nun im ersten Amtsjahr von Präsident Emmanuel Macron, der dazu unter anderem Einschnitte im öffentlichen Dienst vornahm.

Die Kommission will ihre Entscheidung zum Ende des Verfahrens am Mittwochmittag im Zuge der Veröffentlichung ihrer länderspezifischen Empfehlungen bekannt geben. Der Vorschlag muss dann noch von den EU-Finanzministern gebilligt werden, bevor Frankreich voraussichtlich im Juli endgültig aus dem Verfahren entlassen werden kann. (APA, 23.5.2018)