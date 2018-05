1853 grüßt 2030: Österreichs Forstwirtschaft als Vorreiter der Nachhaltigkeitsdiskussion

Wessely macht es sich leicht: Es sind die gewinnsüchtigen Holzhändler, die in der Wahl ihrer Mittel wenig zimperlich, zur Waldverwüstung führen. Die Forstgeschichte hat in den letzten Jahrzehnten herausgearbeitet, dass sich die Forstwirte des 19. Jahrhunderts als Experten profilierten, indem sie Missstände anprangerten, für die das durch sie professionalisierte Waldmanagement dann die Lösung war. Sie hatten als Expertengemeinschaft sozusagen durchaus Interesse, die Probleme überdeutlich zu machen und bei anderen Gruppen als sich selbst zu suchen.

Josef Wessely (1814–1898), einer der drei Begründer des Österreichischen Reichsforstvereins, vieldekorierter Forstexperte, Herausgeber der Österreichischen Monatsschrift für Forstwesen, von vielen als "Vater der österreichischen Forststatistik" geschätzt, macht in seinem epochalen Werk "Die österreichischen Alpenländer und ihre Forste" (1853) Beobachtungen zum Verhältnis von Politik, Recht, Wirtschaft und Forstzustand, die bis heute lehrreich sind. Allerdings nicht direkt: Wie so oft vermittelt die Geschichtswissenschaft ihre Einsichten nicht bei oberflächlicher Betrachtung, sondern bei für Details aufmerksamem, geduldigem Studium.

Eine der Aufgaben der Umweltgeschichte als eigenständigem Fachgebiet der Geschichts- und Umweltwissenschaften ist es, in Vergessenheit geratenes Wissen wieder verfügbar zu machen. Gerade, wenn es um die Agenda 2030 geht, um die 17 im Jahr 2015 von der Uno vorgelegten und inzwischen weltweit ratifizierten Nachhaltigkeitsziele , lohnt der Blick in die Geschichte. Mit weit weniger technischen Mitteln ausgestattet waren Gesellschaften oft mehr am Vorsorgeprinzip orientiert als heute.

Verena Winiwarter ist Umwelthistorikerin und Professorin am Institut für Soziale Ökologie der Universität für Bodenkultur Wien. Winiwarter ist zudem Obfrau der Kommission für Interdisziplinäre Ökologische Studien der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und wirkliches Mitglied der ÖAW. Sie war Österreichs "Wissenschaftlerin des Jahres 2013".

Veranstaltungshinweis: Um Nachhaltigkeit und wie toxischer Abfall das Leben zukünftiger Generationen gefährdet geht es bei einem Public Screening des Films "Guardians of Eternity" mit anschließender Podiumsdiskussion am 11. Juni 2018 um 18.30 Uhr an der ÖAW (Dr. Ignaz Seipel Platz 2, 1010 Wien). Am Podium diskutieren Verena Winiwarter, die Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher und der Medienwissenschaftler Matthias Karmasin.

