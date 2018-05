Giro: Yates hält Verfolger im Zeitfahren auf Distanz

Brite verteidigt das Rosa Trikot im Kampf gegen die Uhr erfolgreich und geht als klarer Favorit auf den Gesamtsieg in die letzten Tage

Rovereto – Simon Yates tragt auch nach dem letzten Zeitfahren beim Giro d'Italia da Rosa Trikot des Gesamtführenden. Am Dienstag hielt der Brite vom Team Mitchelton-Scott auf dem 34,2 km langen Kurs von Trient nach Rovereto seinen nominell schärfsten Rivalen Tom Dumoulin (Niederlande) auf Abstand.

Der Zeitfahr-Weltmeister und Titelverteidiger vom Team Sunweb verkürzte den Rückstand auf Yates als Tagesdritter (+0:22) zwar um über eine Minute auf 56 Sekunden, hatte sich in seiner Spezialdisziplin aber mehr ausgerechnet. In den Bergen hatte sich Dumoulin bislang deutlich schwächer als Yates präsentiert und daher auf ein noch besseres Resultat gehofft.

Der Tagessieg ging an den früheren Stundenweltrekordler Rohan Dennis aus Australien (BMC Racing), der das Rennen in genau 40:00 Minuten absolvierte. Eine starke Leistung zeigte auch der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin (DeutschlandKatusha-Alpecin), der mit 14 Sekunden Rückstand Zweiter wurde.

Christopher Froome (Großbritannien/+0:35) blieb erneut hinter den Erwartungen zurück und wurde Fünfter. Der Sky-Kapitän verbesserte sich in der Gesamtwertung aber auf den vierten Rang und ist einem Podestplatz nähergekommen.

Yates jedenfalls geht als großer Favorit auf den Gesamtsieg in die fordernde Schlusswoche, in der noch Bergetappen in den Alpen zu absolvieren sind. Das 155 km lange 17. Teilstück am Mittwoch führt von Riva del Garda nach Iseo. Das Terrain bietet Chancen für erfolgreiche Fluchtversuche. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Rom. (sid, red, 22.5. 2018)