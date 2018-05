Ann Cotten singt beim "Literaturfest Salzburg"

Auch der Dramatiker Ferdinand Schmalz ist dabei

Die elfte Ausgabe des Literaturfests Salzburg widmet sich unter anderem den Wechselwirkungen zwischen Text und Musik. Neben Auftritten des Dramatikers Ferdinand Schmalz mit der Pianistin Clara Frühstück oder der Lyriker Safiye Can, Michael Donhauser und Jan Wagner mit Peter Sigl, dem Cellisten des Österreichischen Ensembles für Neue Musik, steht auch eine Performance der Dental Princes auf dem Programm.

Hinter dem schönen Namen verbergen sich Ann Cotten und ihre Schwester Lucy Cotten sowie Elektrogitarrist und Sänger Mario Schlager. Ann Cotten wurde 1982 im US-Mittelweststaat Iowa geboren, kam mit fünf Jahren nach Wien und trat bislang vor allem als Lyrikerin in Erscheinung.

Grenzüberschreitungen

Mit ihrer Schwester am Cello singt Cotten aber auch: in der schwarzhumorig-bösen Tradition von Helmut Qualtinger. Das Programm Schickt mir Tabasco ins All besteht aus Heimwerkertrauergesängen, Balladen der Verwirrtheit und der Entschlossenheit sowie Sehnsuchtsliedern.

In einem frühen poetologischen Manifest postulierte Ann Cotten einst, dass Literatur nicht der Unterhaltung diene. Bei den Dental Princes aber macht sie eine Ausnahme. So verspricht auch die Wort-Musik-Kombination, die am Freitag im Rahmen des Literaturfests aufgeführt wird, ebenso literarische wie unterhaltsame Grenzüberschreitungen zwischen den Polen (Fake-)Wienerlied, Klangmagie und Sprachspielereien mit hohem Anteil an bizarrer Komik. (dog, 22.5.2018)