Rezept: Strawberry Shortcakes

Kalte Zutaten sind das Um und Auf beim Herstellen des Shortcakes-Teiges

Dieses Dessert ist in den USA besonders am Memorial Day Ende Mai und am 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag, beliebt. Strawberry Shortcakes bestehen, wie der Name vorwegnimmt, aus Erdbeeren und Shortcake. Dazu kommt noch eine Schicht Schlagobers.

Shortcake ist eine Mischung aus Mürbteig und Backpulver-Brot-Teig – in den USA auch als "Biscuits" bekannt. Der Teig soll in der Herstellung auch wie Mürbteig behandelt werden: Die Verwendung kalter Zutaten und so wenig Kneten wie möglich sind das Um und Auf.

Für 14 kleine Shortcakes benötigt man:

400 g Mehl (glatt oder universal W480), 2 leicht gehäufte EL (30 g) Zucker, 1,5 gestr. TL Salz, 1 Pkg. (Weinstein-)Backpulver, 110 g kalte Butter, 240 ml Milch

Zum Füllen:

250 ml Schlagobers, 500 g Erdbeeren, 3 leicht gehäufte EL (45 g) feiner Kristallzucker,

Staubzucker zum Bestäuben (optional)