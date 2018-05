Fußballmeister jenseits der großen Ligen

foto: reuters

Polen: Legia Warschau

Die Saison der Extraklasa brachte eine Entscheidung à la polonaise. Legia Warschau gewann seine 13. Meisterschaft am grünen Tisch, nachdem das Match des Titelverteidigers in Posen beim Stand von 0:2 nach Krawallen abgebrochen werden musste. Die Lech-Fans wollten offenbar die Kür der Hauptstädter in ihrem Stadion verhindern. Die Ligakommission wertete das Spiel zwar zugunsten von Legia – das offenbar unausrottbare Hooligan-Phänomen in Polens Fußball aber machte einmal mehr Schlagzeilen. Lech wiederum wurde zu fünf Meisterschaftsspielen und drei Europa-League-Spielen vor leeren Rängen verurteilt. Seit einiger Zeit gilt in Polen in der Regel Legia als jenes Team, welches es zu schlagen gilt. Das ist auch auf den Niedergang der Arbeiterklubs aus dem schlesischen Kohlerevier zurückzuführen. Noch aber stehen Gornik Zabrze und Ruch Chorzów, das heuer in die Drittklassigkeit absacken wird, mit je 14 Meistertiteln an der Spitze der Rangliste der erfolgreichsten polnischen Vereine. Liga-Krösus Legia wurde 1916 in den wolhynischen Wäldern von Mitgliedern der Polnischen Legion gegründet, einer unabhängigen Formation der k. u. k Armee. Die Legion spielt im Gründungsmythos der Zweiten Republik Polen 2018 eine wichtige Rolle, Legia spielt folgerichtig im nach dem Soldatenpräsidenten benannten Piłsudski-Stadion. Rund 17.600 Zuschauer kamen 2017/18 zu den Heimspielen Legias, ein deutlicher Rückgang im Vergleich zur Vorsaison.