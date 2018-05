Russland und Japan warnen USA vor Vergeltung im Zollstreit

Sanktionen in Höhe von einer Mrd. Dollar stehen im Raum

Genf – Im Handelsstreit mit den USA drohen nun auch Russland und Japan mit Vergeltung. Beide Länder warnen vor Sanktionen im Wert von zusammen fast einer Milliarde Dollar (850 Mio. Euro). Das geht aus Mitteilungen an die Welthandelsorganisation (WTO) hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Ähnliche Dokumente der EU und Chinas waren bereits vergangene Woche eingegangen.

Hintergrund sind die neuen US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte. Russland erwartet dadurch jährliche Zusatzbelastungen in Höhe von 538 Mio. Dollar auf Exporte in die Vereinigten Staaten. Japan bezifferte die Kosten für sich auf 440 Mio. Dollar. Beide Staaten betonten, sie hätten nun das Recht, US-Importe in derselben Höhe zu belasten. Welche Produkte dies sein könnten, wurde nicht ausgeführt.

Die EU ist noch bis zum 1. Juni von den US-Zöllen befreit. Sie versucht derzeit in Verhandlungen mit der Regierung in Washington eine unbefristete Ausnahmeregelung zu erreichen. (APA, Reuters, 22.5.2018)