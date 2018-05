"Über 100 Sender": Sky baut Streamingangebot Sky Go aus

Zum Portfolio gehören ab sofort unter anderem alle Sky Sender

Sky baut sein Streamingangebot Sky Go massiv aus. "Bis Ende Juni werden über 100 Sender zur Verfügung stellen", teilte der Sender am Montag in einer Aussendung mit. Zum Portfolio der über die Sky Go App empfangbaren Programme gehören ab sofort unter anderem alle Sky Sender, wie etwa Sky Cinema HD und Sky Atlantic HD, alle Sky Live-Sport-Kanäle, zahlreiche Sky Partnersender wie Fox, TNT Serie, National Geographic und 13th Street sowie öffentlich-rechtliche Programme wie ARD, ZDF, ARTE und 3sat.

Sky Q

Sky Go ist ein wichtiger Bestandteil von Sky Q. Mit Sky Q haben Abonnenten seit 2. Mai die Möglichkeit, ihr exklusives Sky Programm auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig zu sehen – darunter zwei mobile Geräte mit Sky Go. Mithilfe der neuen Funktion Continue Watching können Nutzer ihr Lieblingsprogramm, das sie auf Sky Q gestartet haben, über Sky Go jederzeit und weiterschauen. (red, 22.5. 2018)