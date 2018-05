Immunologin Belkaid: "Mikroben sind Sensoren unseres Verhaltens"

Belkaid: Es gibt absolut keinen Zweifel daran, dass Probiotika generell positiv sind, aber wir müssen auf gründliche Studien warten, die zeigen, welche Mikroben Immunität und Metabolismus positiv beeinflussen können. Dazu gehört auch, jeden Menschen in seiner individuellen, genetischen Vielfalt und Ernährungsweise zu verstehen. Wir arbeiten auch an Präbiotika, also Ernährungsergänzungen, die richtige Nährstoffe an Mikroben liefern sollen.

Belkaid: Im Moment steckt unsere Disziplin noch in den Kinderschuhen. Es ist kompliziert, die gesamte Komplexität der Mikroorganismen zu erfassen. Wir müssen einen Großteil erst identifizieren und verstehen, welche Organismen sich wo aufhalten und wie sie interagieren. Im zweiten Schritt müssen wir begreifen, welche Moleküle sie produzieren. Wir versuchen, sie möglichst in ihrem Umfeld zu erforschen. Sie in einer Petrischale zu untersuchen gibt nicht viel Aufschluss darüber, wie sie sich im Menschen verhalten.

Belkaid: Ja, das ist auch Teil des Problems. Es gibt mehrere Erklärungen für die Hygiene-Hypothese: die Art der Infektionen, denen wir ausgesetzt sind und die Veränderungen in unserer Umwelt. Dazu gehört auch die Tatsache, dass wir die normale Diversität unseres Mikrobioms verändert haben. Mit allem, was wir tun, von der Verwendung von Hautcremen bis hin zu Antibiotika, verändern wir die Zusammensetzung der Mikroorganismen, mit denen wir leben. Sie sind Sensoren unseres Verhaltens. Das hat in einkommensstarken Ländern auch zu einer Zunahme von Infektionskrankheiten geführt.

STANDARD: Die Hygiene-Hypothese, die bereits in den 1980ern von dem Epidemiologen David Strachan formuliert wurde, besagt, dass Kinder öfters von Allergien oder Krankheiten wie Asthma betroffen sind, wenn sie in einer sehr reinlichen Umgebung aufwachsen. Spielt das auch eine Rolle?

Yasmine Belkaid (50) ist eine algerisch-amerikanische Immunologin und Direktorin des Microbiome Program am National Institute of Allergy and Infectious Diseases in Maryland. Sie studierte Biochemie in Bab Ezzouar, Algerien und am Pasteur-Institut in Paris. Kürzlich war sie an der Akademie der Wissenschaften zu Gast, wo sie auf Einladung des Forschungszentrums für Molekulare Medizin (CeMM) eine Landsteiner Lecture hielt.

WISSEN

Als Mikrobiom bezeichnet man die Gesamtheit aller Mikroorganismen (auch: Mikroben) im menschlichen Körper. Dazu zählen alle kleinsten Wesen wie Bakterien, Viren oder Pilze. Viele haben lebenswichtige Funktionen. Insgesamt bestehen wir nur zu zehn Prozent aus menschlichen und zu 90 Prozent aus mikrobiellen Zellen. Geschätzte 10.000 Arten leben in und auf unserem Körper. Kollektiv machen sie rund zwei Kilo des Körpergewichts aus – etwa gleich viel wie unsere Leber.

Allein in unserem Darm finden sich rund 100 Billionen Mikroben. Die ersten kommen bei einer natürlichen Geburt durch die vaginale Flora der Mutter in unseren Körper. Später wird die Zusammensetzung durch unsere Ernährung und unsere Umwelt bestimmt. Sie haben Einfluss auf unseren Stoffwechsel und unser Immunsystem: Manche Darmmikroben stärken antientzündliche Mechanismen, andere verwandeln unreife Immunzellen in reife oder machen Giftstoffe und Krankheitserreger unschädlich. (krop)