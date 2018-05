Faksimile-Ausgabe der Gutenberg-Bibel herausgegeben

1.268 originalgetreu wiedergegebene Seiten um 144-seitigen Kommentar ergänzt

Mainz – Als Beitrag zum Gutenberg-Jahr hat der Mainzer Buchwissenschafter Stephan Füssel eine Faksimile-Ausgabe der Gutenberg-Bibel von 1454 herausgegeben. Das 1.268 originalgetreu wiedergegebene Seiten und einen 144-seitigen Kommentar umfassende Werk erscheint im Taschen-Verlag, der Preis liegt bei 100 Euro.

In diesem Jahr erinnert die Stadt Mainz an den 550. Todestag des Erfinders des Buchdrucks mit beweglichen Metalllettern. Vom Erstdruck sind 49 Exemplare erhalten. Für den Faksimile-Druck wurde der Band verwendet, der in der Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen aufbewahrt wird und im Jahr 2000 ins UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen wurde. Diese Ausgabe kann auch im Internet eingesehen werden. (APA, red, 23. 5. 2018)