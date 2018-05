könnenwir: "Woman" mit neuer Imagekampagne

Magazin will Frauen "für ihre Eigenständigkeit, Stärke und ihren Mut" fernab von Klischees feiern – Umsetzung kommt von Sandra Reichl und Tobias Federsel

Wien – "Woman" geht mit einer neuen Kampagne on air, der Claim dazu lautet #könnenwir. Die Umsetzung kommt vom freien Kreativteam Sandra Reichl und Tobias Federsel.

Anja Staszewski, Marketingleiterin von "Woman": "Wir erleben gerade einen neuen, modernen Feminismus. Eine Frauenbewegung, so stark, wie wir es seit den 1970er-Jahren nicht mehr hatten. Als größtes Frauen-Medium Österreichs wollen wir alle Frauen auf diesem Weg unterstützen, ihnen Mut machen und sie einfach feiern, so, wie sie es verdient haben."

woman

Gemeinsam mit der Filmproduktion Muellers Bureau und dem Fotografen Daniel de Koekkoek wurde an mehreren Locations geshootet.

Die Motive sollen in den kommenden Monaten nach und nach produziert und zu sehen sein. Österreichweit auf TV-Sendern, im Kino, in Publikumszeitschriften und Tageszeitungen, auf Citylights und in den sozialen Netzwerken. (red, 22.5.2018)