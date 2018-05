Köstinger will Ausnahme für Elektroautos von IG-Luft-Tempolimits

Die Ausnahme könnte schon 2019 als Teil der Klimastrategie in Kraft treten

Wien – Über das grüne Kennzeichen identifizierbare Elektroautos sollen künftig von Geschwindigkeitsbegrenzungen gemäß IG-Luft ("Luft-Hunderter/-Achtziger") ausgenommen werden, also von der Reduzierung des Tempos auf Autobahnen auf 100 km/h wegen der Luftqualität. "Damit kommen E-Autos nun wirklich auf die Überholspur", erklärte Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Dienstag.

Maßnahme soll Anteil der E-Autos erhöhen

Ziel dahinter ist, den Anteil an Elektroautos in Österreich deutlich zu erhöhen, was auch ein Schwerpunkt der Klima- und Energiestrategie sei. Dafür will Köstinger die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen, damit die Länder, die für Maßnahmen gemäß IG-Luft zuständig sind, die Möglichkeit haben, diese Ausnahmen umzusetzen. Derzeit ist der "Luft-Hunderter" auf rund 300 Streckenkilometern anwendbar und könnte in Zukunft für alle E-Autos ausgesetzt werden. Die Ausnahme könnte schon Anfang 2019 in Kraft treten.

Der ÖAMTC begrüßt die Pläne, die Ministerin erfülle damit eine langjährige Forderung des Mobilitätsclubs. "Denn wieso sollte ein Tempolimit, das zur Reduktion von Luftschadstoffen aktiviert wird, für emissionsfreie E-Fahrzeuge gelten?", sagt Bernhard Wiesinger, Leiter der ÖAMTC-Interessenvertretung. (APA, 22.5.2018)