"Addendum" führt Kommentarfunktion ein

Wien – Das Online-Medienprojekt Addendum führt ab sofort eine Kommentarmöglichkeiten für User ein. Erforderlich dafür ist eine Registrierung mit Namen und Mobiltelefonnummer.

Erwünscht sei die Verwendung des echten Namens. "Wir überprüfen dies stichprobenartig und anlassbezogen", heißt es in den Community-Richtlinien dazu, "unser Diskussionsforum ist nicht zum Zwecke der Selbstdarstellung, Beschimpfung oder als Online-Deponie für emotionale Ausbrüche gedacht." Kommentiert werden kann nicht am Ende eines Artikels, sondern Absätze in den Artikeln. (red, 22.5.2018)