Google beliebtester deutscher Arbeitgeber bei Informatikstudenten

IT-Firmen, Autohersteller und Amazon unter den Top Ten

Informatikstudenten würden am liebsten bei Google arbeiten: Der US-Konzern mit Niederlassungen in Hamburg, München und Berlin landete bei der jährlichen Umfrage des Beratungs- und Marktforschungsunternehmen Trendence nach dem beliebtesten Arbeitgeber in Deutschland erneut mit großem Abstand auf dem ersten Platz.

Der Autobauer BMW kam auf Platz zwei, der Software-Riese Microsoft auf Platz drei, wie Trendence am Dienstag mitteilte.

Rund 6.000 Informatikstudenten

Befragt wurden von September bis Februar rund 6.000 Informatikstudenten kurz vor dem Abschluss an 59 Hochschulen. Demnach sind unter ihren zehn beliebtesten Arbeitgebern weitere IT-Firmen wie Apple, SAP und der Spieleentwickler Blizzard Entertainment sowie weitere Unternehmen der Automobilindustrie wie Audi, Daimler und Bosch. "Aufsteiger" in der Gunst der Informatikstudierenden ist demnach der Handelskonzern Amazon, der sich im Vergleich zum Vorjahr von Platz zehn auf Platz sechs verbesserte.

Die Bewerber schätzen laut Trendence vor allem den Unternehmenserfolg, das internationale Umfeld, die Innovationskraft und die attraktiven Dienstleistungen von Amazon. Auch bei angehenden Wirtschaftswissenschaftlern ist Amazon demnach in der Gunst gestiegen.

Öffentlicher Sektor

Jeder zehnte Informatikstudent will der Umfrage zufolge in den Öffentlichen Sektor – die den Angaben zufolge mittlerweile drittbeliebteste Branche. Begehrte Arbeitgeber sind demnach das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die Fraunhofer-Gesellschaft und der Bundesnachrichtendienst.

Trendence befragt jedes Jahr zehntausende Studenten danach, welche Arbeitgeber sie als besonders attraktiv bewerten. Die Daten wertet das Unternehmen nach Fächergruppen aus. Bei den Informatikern steht Google seit 2008 ununterbrochen auf Platz eins. In der aktuellen Umfrage sagten mehr als 25 Prozent, sie würden am liebsten bei dem Konzern arbeiten. BMW, Microsoft, Apple und SAP erhielten jeweils um die zehn Prozent Zustimmung. (APA, 22.5. 2018)