Google Photos bekommt Favoriten-Funktion

Fotodienst sammelt Highlights an zentraler Stelle – Like-Funktion für geteilte Bilder

So mancher Service, den Google in den letzten Jahren vorgestellt hat, ist mittlerweile wieder in der Versenkung verschwunden. Ganz anders sieht dies bei Google Photos aus: Der Online-Fotodienst erfreut sich reger Beliebtheit. Eine Position, die Google über regelmäßige Updates auszubauen versucht, und so gibt es nun wieder ein neues Feature.

Favoriten

Google Photos erlaubt ab sofort Bilder als "Favoriten" zu markieren. Alle solcherart gekennzeichneten Aufnahmen wandern automatisch in eigenes Album, in dem dann also die eigenen Highlights versammelt werden. Die neue Funktion findet sich direkt bei der Bildansicht. Parallel dazu soll es schon bald auch möglich sein, mit einem geteilte Fotos zu "liken", um so dem Gegenüber positives Feedback zu geben.

Google Photos hat in den letzten Wochen bereits einige neue Funktionen erhalten. So wird nun etwa bei Fotos vorgeschlagen, wenn diese Korrekturen in Hinblick auf Kontrast oder Helligkeit vertragen könnten. Auch die Möglichkeit Schwarz/Weiß-Aufnahmen einzufärben soll bald folgen.

Update

Die neue Favoriten-Funktion soll in den kommenden Tagen für sämtliche Nutzer von Google Photos verfügbar sein – und zwar sowohl im Web als auch unter Android und iOS. (red, 22.5.2018)