Bekanntes Orang-Utan-Weibchen Nonja ist tot

Das Tier litt an einer schweren Nierenschwäche und musste Dienstagfrüh im Tiergarten Schönbrunn eingeschläfert werden

Wien – Der Tiergarten Schönbrunn hat am Dienstag den Tod des bekannten Orang-Utan-Weibchens Nonja bekanntgegeben. Anfang Mai hatten eine CT- sowie Blut- und Ultraschalluntersuchungen eine schwere Nierenschwäche gezeigt. "Trotz medizinischer Behandlung hat sich Nonjas Zustand übers Wochenende massiv verschlechtert", wurde Zootierarzt Thomas Voracek zitiert. "Sie hat extrem abgebaut, war teilnahmslos und zeigte keinen Appetit. Heute früh war ihr Zustand dramatisch. Eine neuerliche Nierenuntersuchung zeigte, dass sich ihre Nierenschwäche extrem verschlechtert hat. Es blieb uns keine andere Wahl, als Nonja zu erlösen."

1976 in Schönbrunn geboren

Das Orang-Utan-Weibchen wurde am 21. April 1976 in Schönbrunn geboren. Sie musste laut Angaben des Zoos von den Pflegern zugefüttert werden, da ihre Mutter nicht genug Milch hatte. So soll sich eine besondere Nähe zu Menschen entwickelt haben.

"Nonja wird uns allen fehlen. Auch bestimmt vielen Stammbesuchern, die zu ihr eine Beziehung aufgebaut haben. Sie hat gerne die Besucher beobachtet, mit ihnen interagiert, sie aufgefordert, ihr den Inhalt der Taschen zu zeigen", sagte Tiergartendirektorin Dagmar Schratter.

Als Nonja im Zuge eines Beschäftigungsprogramms in den 90er-Jahren verstärkt zu Pinsel und Farbe griff, wurde sie mit ihren Bildern berühmt. Einige Nachdrucke ihrer rund 250 Aquarelle wurden auch ausgestellt. Für ein Gemälde wurden bis zu 28.000 Schilling (rund 2.000 Euro) bezahlt.

Weltweite Berühmtheit erlangte sie 2009 als erster Affe auf Facebook. (red, APA, 22.5.2018)