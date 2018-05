Riot Games sucht die besten "LoL"-Spieler in DACH-Region – Finale in Wien

Premier Tour sucht Teams für European Masters – Finale bei Vienna Comic Con

"League of Legends"-Entwickler Riot Games setzt nun mehr Fokus auf den europäischen Raum und nimmt insbesondere die DACH-Region in den Fokus. Bei der Premier Tour werden die besten Spieler aus Deutschland, Schweiz und Österreich gesucht. All jene, die mindestens Platin-5-Rang haben, können bei den Turnieren teilnehmen.

league of legends - germany Die neue Premier Tour sucht die besten "LoL"-Spieler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Gesucht werden die besten heimischen Spieler

Die ersten Runden werden online mittels offener Qualifikationsrunde ausgetragen. Die acht besten Teams treten dann mittels geschlossener Qualifikationsrunde gegeneinander an. Das Finale wird dann live vor Publikum gespielt. Die vier besten Teams erhalten Preisgeld, die zwei besten ziehen dann für Deutschland, Österreich und Schweiz in die European Masters ein.

Höchstes Preisgeld bisher ausgeschüttet

Das heimische Finale wird im Zuge der Vienna Challengers Arena ausgetragen. Diese findet vom 17. Bis 18.11. im Rahmen der Vienna Comic Con statt. Teilnehmende Spieler müssen mindestens 16 Jahre alt sein und aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz stammen. Versprochen wird das bisher größte Preisgeld, das jemals bei einem E-Sports-Event hierzulande ausgeschüttet wurde. (dk, 22.05.2018)