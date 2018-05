Generalstaatsanwaltschaft will Puigdemont an Spanien ausliefern

Der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein zufolge ist eine Überstellung des ehemaligen katalanischen Regierungschefs wegen des Vorwurfs der Rebellion gerechtfertigt

Berlin – Die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein will den ehemaligen katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont ausliefern. Eine Überstellung Puigdemonts wegen des Vorwurfs der Rebellion sei gerechtfertigt, teilte die Behörde am Dienstag mit. "Derzeit bereitet die Generalstaatsanwaltschaft den Antrag vor, die Auslieferung des Verfolgten für zulässig zu erklären", heißt es in einer Mitteilung. Die Strafverfolger beantragten darüber hinaus, Puigdemont in Auslieferungshaft zu nehmen. Dies wurde vom Oberlandesgericht Schleswig-Holstein abgelehnt. Puigdemont kann gegen die Entscheidung noch Berufung einlegen und hält sich derzeit in Berlin auf.

Vor knapp zwei Monaten war der 55-Jährige auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Madrid wirft Puigdemont und anderen katalanischen Politikern "Rebellion" im Zusammenhang mit den Bestrebungen zur Loslösung Kataloniens von Spanien vor. Die spanische Gesetzgebung sieht dafür bis zu 30 Jahre Haft vor. (Reuters, APA, 22.5.2018)