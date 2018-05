Schramböck für Gegenmaßnahmen bei US-Strafzöllen

Es brauche ein "klares Signal" und es gehe nicht, "uns Dinge über Twitter mitzuteilen", sagte Wirtschaftsministerin Schramböck. Auch andere Minister äußerten sich anlässlich des Treffens der EU-Außenhandelsminister zur Handelspolitik Trumps

Brüssel – Sollten die USA ihre Handelsausnahmen für die EU über den 1. Juni nicht verlängern, müsste die EU nach Ansicht von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) umgehend Gegenmaßnahmen verhängen. "Wenn US-Zölle kommen, dann unterstützen wir die Position der EU, dass dann auch Strafzölle von unserer Seite implementiert werden", sagte Schramböck vor EU-Beratungen am Dienstag in Brüssel.

"Besser ist ein anderer Weg", sagte Schramböck. Österreich wolle zwar Brücken bauen und Kanäle offenhalten. "Andererseits braucht es schon ein klares Signal", sagte die Wirtschaftsministerin vor einem Treffen der EU-Handelsminister, die über ein mögliches Kompromissangebot an die USA beraten. Es gehe nicht, dass die USA Europa nicht auf Augenhöhe behandelten.

"Nicht Stil, den Europa verdient"

"Es geht nicht, protektionistische Tendenzen zu haben und uns Dinge über Twitter mitzuteilen. Das ist nicht der Stil, den Europa hat und verdient. Europa ist ein großer und wertvoller Markt, auch in den Geschäftsbeziehungen mit den USA. Das sollten auch die USA so sehen", erklärte die Ministerin.

Schramböck äußerte die Hoffnung, dass die US-Strafzölle noch abgewendet werden können. "Nur wenn das passiert, wird es auch positiv weitergehen." Es sei wichtig, dass Europa jetzt zusammenstehe. Man spreche über mögliche Interessen der USA im Energiebereich. "Ziel sollte sein, dass wir ein Abkommen finden, wo Zölle auf beiden Seiten reduziert werden."

Malmström glaubt nicht an Verlängerung

EU-Außenhandelskommissarin Cecilia Malmström geht indes nicht von einer Verlängerung der vorläufigen Ausnahme für Europa bei den US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium aus. Sie glaube nicht, dass die vorübergehende Ausnahme nach Ablauf am 1. Juni nochmals verlängert werde, sagte Malmström am Dienstag beim Treffen der EU-Außenhandelsminister in Brüssel.

Sie bekräftigte, dass die EU nur bei einer dauerhaften Ausnahme bereit sei, über eine breitere Handelsliberalisierung mit Washington zu sprechen.

Zum 1. Juni werde die EU sich "auf unterschiedliche Szenarien vorbereiten" müssen, sagte Malmström. Sie wird am Dienstag die Außenhandelsminister über ihre Gespräche mit US-Handelsminister Wilbur Ross informieren. Wenn die EU eine dauerhafte Ausnahme erhalte, könne es Handelsgespräche mit den USA geben. Diese könnten demnach auch Industriegüter einschließlich Autos umfassen.

EU auf Wechsel der Weltordnung nicht vorbereitet

Die Europäische Union war nach Worten des luxemburgischen Außen- und Handelsministers Jean Asselborn auf den Wechsel der Weltordnung durch US-Präsident Donald Trump nicht vorbereitet. "Jetzt sind wir in einem komplett neuen Film", sagte Asselborn am Dienstag vor Beratungen der EU-Handelsminister in Brüssel.

Es sei wichtig, dass Europa für den freien Handel kämpfe, aber noch wichtiger sei das Eintreten für die eigene Sicherheit, betonte der luxemburgische Minister. "Ich hoffe, dass das irgendwann einmal auch unseren Freunden in Amerika in den Kopf geht, auch wenn es schwierig ist, dass wir nicht so weit weg sind vom Iran, dass wir nicht wollen, dass der Iran eine Atombombe baut. Das ist unser Anliegen. Alles andere ist Nebensache."

"Eine Verklemmung mehr"

Asselborn rechnet offenbar nicht mehr mit einer Ausnahme der Europäer von US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium. "Wo wir landen, weiß ich nicht. Ich glaube, am 1. Juni werden wir eine Verklemmung mehr haben." Die EU werde noch einmal auf die USA zugehen, "und ihnen sagen, dass sie einen kapitalen Fehler machen, den Welthandel auf den Kopf zu stellen".

Freihandel und Achtung vor der Welthandelsorganisation (WTO) könne nicht nur im Interesse Europas sein. Asselborn beklagte, die USA wollten aus Washington die Bedingungen diktieren. "Das geht einem unheimlich auf den Ticker. Wir haben das nicht nötig." Es gebe aber in der EU kaum große Firmen, die nicht auch Handel mit den USA machen. "Herr Trump ist auf einem Irrweg."

"Die Vernunft forcieren ist schwierig"

Asselborn räumte auch seine Verzweiflung angesichts der Situation ein. "Wir können ja nicht den Krieg erklären. Man kann vieles im Leben forcieren, aber die Vernunft forcieren, das ist schwierig." (APA, 22.5.2018)