Abgaben auf Importe sollen für bestimmte Fahrzeugtypen auf 15 Prozent gesenkt werden

Peking – China senkt die Zölle auf einige Autos und Autoteile. Für bestimmte Fahrzeugtypen würden die Abgaben auf Importe auf 15 Prozent von 20 oder 25 Prozent herabgesetzt, teilte das Finanzministerium am Dienstag in Peking mit. Die Zölle auf bestimmte Autoteile sollten auf sechs Prozent sinken. Die neuen Regeln gelten am dem 1. Juli. (Reuters, 22.5.2018)