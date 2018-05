Royal Wedding: Offizielle Fotos veröffentlicht

Millionen verfolgten die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle am Wochenende. Wer noch nicht genug hat, kann sich hier die ersten offiziellen Bilder aus Windsor anschauen

London – Nach der pompösen Zeremonie am Samstag hat der Kensington Palace nun die ersten offiziellen Hochzeitsbilder veröffentlicht. Prinz Harry und Meghan Markle ließen sich dafür im prachtvollen Green Drawing Room in Windsor von Celebrity-Fotograf Alexi Lubomirski fotografieren.

foto: alexi lubomirski Breites Grinsen mit den Blumenkindern: Links von Harry und Meghan lächelt auch Prinz George (4), Sohn von Prinz William und Kate Middleton.

Etwas offizieller als das mit den Blumenkindern wirkt das Bild des frischgebackenen Paares mit der Königsfamilie. Auf dem Foto ist auch Meghan Markles Mutter Doria Ragland (61) zu sehen. Markles Vater Thomas (73) konnte aufgrund einer Herzoperation nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen.

foto: alexi lubomirski Selbstverständlich konnte ein Foto mit der gesamten Royal Family nicht fehlen.

Dank auf Twitter

"The Duke and Duchess would like to thank everyone who took part in the celebrations of their Wedding": Mit diesen Worten bedankten sich Prinz Harry und Meghan Markle auf Twitter bei allen, die in irgendeiner Form die Hochzeit verfolgt hatten. Sie sind "glücklich" über die große öffentliche Anteilnahme.

foto: alexi lubmirski Lächelnd in die Zukunft blickend zeigten sich der Herzog und die Herzogin von Sussex auf der Terrasse von Schloss Windsor.

Poker um Honeymoon

Die ganz entscheidende Frage, wann und wo das Brautpaar die Hochzeitsreise verbringen wird, bleibt noch unbeantwortet. Laut britischen Buchmachern soll es nach Afrika gehen, als am wahrscheinlichsten gilt Namibia. Gute Chancen sollen aber auch Südostasien und die Toskana haben. Nach dem enormen Hype der letzten Tagen dürfte das für einige mittlerweile jedoch nur noch peripher relevant sein. (Francesco Collini, 22.5.2018)

Weiterlesen:

Balanceakt für Prinz Harry und Meghan

Londoner blieben trotz weltweiter Aufregung über Hochzeit gelassen

Mehr als 29 Millionen US-Amerikaner sahen die Hochzeit von Harry und Meghan

Die Royals und die komplizierte Frage nach dem Steuergeld

Fragen und Antworten zur Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle

Königliche Hochzeit: Zwischen Monarchie und Alltag