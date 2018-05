"Heinzl und die VIPs" ab September wöchentlich auf ATV

Halbstündiges Magazin mit Dominic Heinzl immer sonntags um 19.45 Uhr

Wien – Dominic Heinzl präsentiert seine Society-Sendung "Heinzl und die VIPs" ab September wöchentlich. Immer sonntags um 19.45 Uhr strahlt ATV das halbstündige VIP-Magazin aus. "Nach meiner ausgiebigen Schnupperpension brenne ich förmlich für die neue Aufgabe. Und ich freue mich sehr auf mein TV-Society-Comeback. Witzigerweise freut sich die Society auch", sagt Heinzl. ATV-Programmgeschäftsführer Thomas Gruber: "Dominic Heinzl versteht es Geschichten zu erzählen und liefert durch seine VIP-Kontakte abwechslungsreiche Interviewpartner. Es freut mich, ihn wieder regelmäßig bei ATV an Bord zu haben."

foto: atv "Heinzl und die VIPs" gibt es ab September wöchentlich auf ATV (jeweils sonntags um 19.45 Uhr).

Schon am Sonntag, 3. Juni, ist "Heinzl und die VIPs: Life Ball 2018" um 19.45 Uhr zu sehen.- Er nimmt auch am ersten "amfAR’s EpicRide to Life Ball", teil und begleitet Oscar-Preisträger Adrien Brody anführt und weitere Hollywoodschauspieler mit dem Motorrad von Wattens bis Wien. (red, 22.5.2018)