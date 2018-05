Durch Teaser enthüllt: Neues "Battlefield" spielt im Zweiten Weltkrieg

Kurzer Clip verrät Setting – Mehr Details am 23. Mai zu erwarten

In Kürze wird ein neues "Battlefield" enthüllt, und nun weiß man dank Teaser-Trailer auch, dass der Shooter wohl im Zweiten Weltkrieg spielen wird. Entwickler Dice veröffentlichte zum Setting ein kurzes Video in den sozialen Netzwerken. Die volle Enthüllung des Games findet am 23. Mai um 10 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt. Präsentiert wird das neue "Battlefield" in der "Daily Show" mit Trevor Noah.

playnationtv Der Teaser-Trailer zum neuen "Battlefield".

Deutsche Fliegerbrille

Der kürzlich veröffentlichte Clip ist lediglich zwölf Sekunden lang, und man sieht anfangs nur Dunkelheit und hört im Hintergrund Explosionen und Schreie von Menschen. Kurz sieht man dann aus der Ego-Perspektive einen Soldaten, der mittels Geste zum Schweigen animiert. Eine deutsche Fliegerbrille aus dem Zweiten Weltkrieg deutet auf die Herkunft des Kämpfers hin.

Uniform und Balkenkreuz

Zudem ist die Kleidung des Soldaten dieser Zeitspanne zugehörig – somit dürfte klar sein, dass das neue "Battlefield" im Zweiten Weltkrieg spielt. Den endgültigen Beweis dafür liefert die Benutzeroberfläche. Zwei Fraktionen kämpfen hier offenbar gegeneinander: auf der einen Seite die Briten mit der Nationalflagge des Vereinigten Königreichs und auf der anderen eine Nation mit einer Flagge, auf der ein Balkenkreuz zu sehen ist.

wirspielen Wir spielen "Battlefield 1".

Erster Weltkrieg sehr unwahrscheinlich

Dieses Zeichen wurde laut Gamestar seit 1916 vom Deutschen Reich eingesetzt und ab 1956 nicht mehr verwendet. Da Vorgänger "Battlefield 1" bereits im Ersten Weltkrieg spielt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass man dieses Setting erneut nutzt. Somit kommt nur mehr der Zweite Weltkrieg infrage, der zwischen 1939 und 1945 stattfand. Vielleicht führt Entwickler Dice mit dem Clip auch Fans in die Irre – morgen wird man mehr zu "Battlefield 5" wissen. (dk, 22.5.2018)