Kicker begehrt, Meister Salzburg droht der Aderlass

Sportdirektor Freund: "Wollen weitermachen, wo wir aufgehört haben" – Trainer Rose als Schlüssel-Personalie

Salzburg – Red Bull Salzburg hat am Sonntag den fünften Meistertitel in Serie ausgiebig gefeiert. Mit dem 1:0 gegen Mattersburg wurde ein Punkterekord aufgestellt, die Marke steht bei 83, kann auf 86 ausgebaut werden. Das letzte Heimspiel zeigt einmal mehr die Mentalität, in Unterzahl machte Fredrik Gulbrandsen in der Nachspielzeit das Tor. Mehrere Leistungsträger könnten den Klub verlassen, Österreich ist halt nicht die Wiege des Fußballs. Schlüssel für den Verbleib einiger Spieler könnte die Zukunft von Trainer Marco Rose sein, die noch nicht endgültig geklärt ist.

Schlagkräftig

"Wir wollen weitermachen, wo wir jetzt aufgehört haben. Unser großes Ziel ist es, ein schlagkräftiges Team zu haben. Wir werden darum kämpfen", sagte Sportdirektor Christoph Freund. Wohl wissend, dass die Erfolge (Halbfinale Europa League) Begehrlichkeiten geweckt haben. Freund gibt sich keinen Illusionen hin: "Es werden Jungs den nächsten Schritt machen." Betroffen sein könnten vor allem Valon Berisha, der mit einem Wechsel nach England liebäugelt, Verteidiger Duje Caleta-Car und Mittelfeld-Ass Diadie Samassékou. Auch Amadou Haidara, Hwang Hee-chan, Munas Dabbur sowie die ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer und Xaver Schlager stehen in der Auslage. Zlatko Junuzovic und Innenverteidiger Jasper van der Werff kommen, Stürmer Smail Prevljak kehrt von seinem Leihengagement aus Mattersburg zurück. (APA, 21.5.2018)