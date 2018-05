Hartberg kämpft weiter um Lizenz

Steirer auf Aufstiegskurs gehen in letzte Instanz und rufen Ständiges Neutrales Schiedsgericht an

Hartberg – Der Fußball-Erste-Liga-Club Hartberg zieht im Kampf um eine Lizenz für die oberste heimische Spielklasse vor das Ständige Neutrale Schiedsgericht. Wie Club-Präsidentin Brigitte Annerl am Montag wenige Minuten vor der Beginn des Gastspiels in Kapfenberg (16.30 Uhr) auf Sky bekanntgab, wollen die derzeit auf Aufstiegskurs liegenden Steirer den gesamten Instanzenweg ausschöpfen.

Eine Entscheidung muss nun bis 28. Mai fallen. Zuvor war Hartberg sowohl in erster Instanz als auch vom Protestkomitee der Bundesliga die Lizenz aus finanziellen und rechtlichen Gründen versagt worden. Vor Beginn der 35. und vorletzten Runde am (heutigen) Montag lag Hartberg auf Rang zwei, vier Punkte vor Wiener Neustadt und fünf vor Ried.

Sollten die Hartberger am Ende in den Top drei liegen und die Lizenz zum Aufsteigen auch vom Ständigen Neutralen Schiedsgericht nicht erhalten, würde die Relegation entfallen. Damit bliebe auch St. Pölten fix in der Bundesliga. Die Bundesliga wird 2018/19 von zehn auf zwölf Teams aufgestockt. Wacker Innsbruck steht bereits als einer von zwei Fixaufsteigern fest. (APA, 21.5.2018)