Rechtsprofessor Conte soll neuer Premier Italiens werden

Italiens Wahlsieger Lega und Fünf Sterne präsentieren Medienberichten zufolge den politisch unerfahrenen Giuseppe Conte als Kompromisskandidaten

"Wir sind bereit, mit dem Regieren zu beginnen", erklärte Lega-Führer Matteo Salvini am Montag optimistisch. Auch der Politikchef der Fünf-Sterne-Bewegung (M5S), Luigi Di Maio, zeigte sich zuversichtlich. Aus Respekt vor dem Staatspräsidenten werde man den Vorschlag für den italienischen Regierungschef zuerst diesem, Sergio Mattarella, nennen – und dann erst den Medien. Doch Beobachter glauben ihn ohnehin schon zu wissen: Die beiden populistischen Anti-System-Parteien haben sich wohl auf den bisher recht unbekannten Rechtsprofessor Giuseppe Conte geeinigt.

Der 54-jährige Conte lehrt Privat- und Verwaltungsrecht an den Universitäten in Florenz und Rom und kann auf eine beachtliche akademische Karriere verweisen. Nach seinem Abschluss an der Römer Sapienza-Universität bildete sich Conte unter anderem an der Yale Law School, in Cambridge und an der Pariser Sorbonne weiter. Sein Nachteil: Er verfügt über keinerlei politische Erfahrung.

Kompromisslösung

Conte – oder wer auch immer mit der Regierungsbildung beauftragt werden wird – ist eine Kompromisslösung: Eigentlich wollten Di Maio und Salvini selbst den Job. Die beiden Populistenführer hatten sich seit den Wahlen aber immer wieder fintenreich ausmanövriert. Und so konnte am Montag bis zuletzt auch nicht ausgeschlossen werden, dass bei den abendlichen Treffen Mattarellas mit den beiden Parteiführern schon wieder alles anders wird.

Mit Conte würde immerhin akademisches Prestige in den römischen Regierungspalast einziehen – denn der 31-jährige Di Maio und der 45-jährige Salvini haben weder einen Beruf erlernt noch ein Studium abgeschlossen.

Wer ist der "wahre Leader"?

Offen bleibt auch die Frage, wie viel der neue Premier überhaupt zu sagen hätte. Di Maio hat erklärt, der "wahre Leader" sei der gemeinsame Koalitionsvertrag – der Regierungschef sei lediglich dessen "Ausführender". Ob das dann tatsächlich so funktioniert, wird sich letztlich erst anhand der Regierungspraxis erweisen.

Di Maio und Salvini selbst werden voraussichtlich gewichtige Ministerposten übernehmen. Der Anführer der bisherigen Protestbewegung reklamiert das Arbeitsministerium für sich, wo er die gesetzlichen Grundlagen für das versprochene Grundeinkommen schaffen will. Salvini wiederum will ins Innenministerium einziehen, wo er die von ihm propagierte "Italy First"- und "Law and Order"-Politik umsetzen will: Massenausweisungen von Flüchtlingen, Grundeinkommen und Kinderbetreuung nur für Italienerinnen und Italiener sowie ein Gesetz, das es den Bürgern künftig erlauben soll, im Fall eines Einbruchs auf den Eindringling schießen zu dürfen.

Akzeptiert der Staatspräsident den von Di Maio und Salvini vorgeschlagenen Premier, könnte er diesen schon am Dienstag mit der Bildung einer Regierung beauftragen. Der designierte Premier hätte dann ein paar Tage Zeit, eine Ministerliste zu erstellen, die von Mattarella noch genehmigt werden müsste. Noch vor Ende dieser Woche könnte die neue Regierung vereidigt werden; danach müsste sie sich den Vertrauensabstimmungen stellen. Laut einer Umfrage begrüßen 60 Prozent der Italiener auch eine neue Populisten-Koalition, "damit das das Warten ein Ende hat". (Dominik Straub aus Rom, 21.5.2018)