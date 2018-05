Ferdinand Habsburg: 20 Jahre, Rennfahrer und schon museumswürdig

Das Kunsthistorische Museum zeigt Habsburgs Rennauto in der kaiserlichen Wagenburg

Das Kunsthistorische Museum (KHM) eröffnet heute eine neue Ausstellung. Sie heißt Imperial Speed. Und nein, es geht um keine Marschierpulversorte, die sich Menschen in der Snob-Disko am Ring oder irgendwo am Wörthersee reinpfeifen, um sich bei der hüftsteifen Fett-Blanche-Party endlich einmal wie Prinz Marcus von Anhalt ohne Anstand zu fühlen. Es geht tatsächlich um Geschwindigkeit.

Wer jetzt glaubt, damit hätten unsere lieben Habsburger analog zum nicht gerade rasenden Reformeifer wenig am Hut gehabt, den belehrt nun die Wagenburg-Abteilung des KHM eines Besseren. Dem Volk gezeigt werden "drei außergewöhnliche Fahrzeuge aus drei Jahrhunderten": der Zweispänner Kaiser Franz I. von 1814 (16 km/h), der 1914er-Benziner von Karl I. (90 km/h) und das Rennauto seines Urenkels Ferdinand Zvonimir Habsburg. Der flitzt damit bekanntlich in der Formel 3 herum.

foto: apa Traditionell schnell: Ferdinand Habsburg auf und vor außergewöhnlichen Boliden.

Das Auto sei in der 500-jährigen Tradition künstlerisch gestalteter Habsburg-Fahrzeuge ein "spannender Neubeginn, der das Bezugsgeflecht zwischen Macht, Kunst und Geschwindigkeit in die Formensprache des 21. Jahrhunderts übersetzt". Die Geschwindigkeit des "Artcar" gibt das KHM in seiner Einladung mit stolzen "230 khm/h" (sic!) an. Endlich ein Museum, das neue Maßstäbe setzt.

Übrigens: Bei der Eröffnung, heute um 19 Uhr im Festzelt vor der Wagenburg, wird herzhafter Kaiserschmarrn kredenzt. Zum Tanken gibt es Kaiserspritzer. Ist auch viel gesünder als Marschierpulver. (Stefan Weiss, 22.5.2018)