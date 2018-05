Spanien verzichtet auf Stars im WM-Kader

Morata, Alonso, Fabregas, Bellerin nicht dabei in Russland– Sechs Real-Spieler nominiert

In Spaniens Kader für die Fußball-WM in Russland fehlen einige prominente Namen. So sind etwa die Chelsea-Profis Alvaro Morata, Marcos Alonso und Cesc Fabregas nicht im am Montag veröffentlichten 23-Mann-Aufgebot zu finden, auch Hector Bellerin (Arsenal) schaffte nicht den Cut. Spanien zählt mit Stars wie Andres Iniesta, Sergio Ramos, David Silva oder Isco zu den Topfavoriten auf den WM-Titel.

Auf Überraschungen im Team des Weltmeisters von 2010 verzichtete Lopetegui weitgehend. Das Gerüst der Mannschaft bilden die routinierten Stars Andres Iniesta, Sergio Ramos, Gerard Pique oder Sergio Busquets.

Champions-League-Sieger und Rekordmeister Real Madrid bildet durch sechs Spieler die stärkste Fraktion im Team der "Furia Roja", Meister FC Barcelona ist mit vier Profis vertreten. (sid, 21.5.2018)

Spaniens Aufgebot für die Fußball-WM in Russland:

Tor: David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao), Pepe Reina (SSC Neapel)

Abwehr: Dani Carvajal, Sergio Ramos, Nacho Fernandez (alle Real Madrid), Alvaro Odriozola (Real Sociedad San Sebastian), Gerard Pique, Jordi Alba (beide FC Barcelona), Cesar Azpilicueta (FC Chelsea), Nacho Monreal (FC Arsenal)

Mittelfeld: Sergio Busquets, Andres Iniesta (beide FC Barcelona), Saul Niguez, Koke (beide Atletico Madrid), Isco (Real Madrid), Thiago (Bayern München)

Angriff: David Silva (Manchester City), Marco Asensio, Lucas Vazquez (beide Real Madrid), Diego Costa (Atletico Madrid), Rodrigo Moreno (FC Valencia), Iago Aspas (Celta Vigo)