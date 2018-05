Ladegerät setzt Ferienwohnung im Attergau in Brand

Dach und Wohnung im zweiten Stock einer Ferienwohnung in einem Gasthaus wurden schwer beschädigt

Straß im Attergau – Das angesteckte Ladegerät eines Handys dürfte die Ursache für den Brand in einer Ferienwohnung in einem Gasthof in Straß im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) gewesen sein. Das Gerät hatte sich selbst entzündet. Das teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Das Feuer war am Sonntag gegen Mittag von Gästen und dem Besitzer des Gasthofs bemerkt worden.

Der Brand breitete sich rasch von der Ferienwohnung im zweiten Stock auf den Dachstuhl aus. Um die Flammen zu löschen, waren rund 100 Personen der umliegenden Feuerwehren im Einsatz. Sie mussten das Dach aufreißen, um zu den Glutnestern zu kommen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, die Bewohner und Gäste konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Der Betrieb musste vorerst geschlossen werden, die Gäste wurden umquartiert. (APA, 21.5.2018)