Crotone letzter Absteiger der Serie A

Chievo, Udinese, Cagliari und SPAL retten sich

Neapel – Crotone muss nach zwei Jahren Erstklassigkeit in der italienischen Fußball-Liga in die Serie B absteigen. Das Team aus Kalabrien hätte aufgrund anderer Ergebnisse in der letzten Runde am Sonntag bei Vizemeister SSC Napoli gewinnen müssen, verlor aber 1:2.

Chievo Verona, Udinese und Cagliari entledigten sich mit 1:0-Heimsiegen gegen Benevento, Bologna und Atalanta Bergamo aller Sorgen. Das vor der Schlussrunde mit Crotone punktegleiche SPAL Ferrara besiegte Sampdoria Genua 3:1. Als weitere Absteiger waren Hellas Verona und Benevento bereits festgestanden.

Milan mit klarem Sieg

AC Milan verteidigte mit einem 5:1 gegen Fiorentina vor Atalanta den sechsten Rang, der zur direkten Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League berechtigt. Neben einem 4:0 im Oktober gegen Ferrara war es Milans höchster Saisonsieg. Stürmer Patrick Cutrone traf im Doppelpack (41., 59.). Bergamo bestreitet als Siebenter die Europa-League-Qualifikation. (APA, 20.5.2018)