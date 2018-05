Frau in Wien-Favoriten getötet

Tatverdächtiger festgenommen

Wien – Eine Frau ist am frühen Sonntagnachmittag in der Leebgasse in Wien-Favoriten mit einem Messer getötet worden. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Demnach wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten gegen 13 Uhr wegen einer Messerattacke auf offener Straße in die Leebgasse gerufen.

Ersten Informationen zufolge könnte es sich bei dem Tatverdächtigen um den 67-jährigen Lebensgefährten der 59 Jahre alten Frau handeln. Er wurde festgenommen. Die Tatwaffe, ein Messer, wurde sichergestellt. Die Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung versuchten noch vor Ort die Frau zu reanimieren, was allerdings erfolglos blieb. Die Ermittlungen sind im Gange.(APA/red, 20.5.2018)