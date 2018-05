Niederösterreicher verbessert mit 28:33,99 persönliche Bestzeit um Welten

London – Andreas Vojta hat am Samstag in London über 10.000 Meter überraschend das EM-Limit (28:55 Min.) unterboten. Der Niederösterreicher belegte im B-Lauf in 28:33,99 Minuten Platz zwei.

Der 28-Jährige verbesserte seine persönliche Bestzeit in seinem erst zweiten Rennen über die längste Stadiondistanz um mehr als zwei Minuten und schob sich auf Platz fünf der ewigen ÖLV-Bestenliste. (APA, 20.5. 2018)