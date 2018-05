Google streicht Passage zu "Don't be Evil" aus Firmenkodex

Das berühmte Motto lässt sich nur mehr im letzten Satz des Code of Conduct finden, ein offizielles Statement bleibt aus

Google hat offenbar sein seit dem Jahr 2000 kultiviertes Firmenmotto "Don't be Evil" in den Ruhestand geschickt. Wie Gizmodo berichtet, wurde eine Passage im Firmenkodex entfernt, die eine ausführliche Erklärung des Slogans geliefert hatte. In archivierten Versionen des Firmenkodizes lässt sich diese nachlesen. Die überarbeitete Variante sagt im Grunde zwar Ähnliches, verzichtet aber auf die explizite Erwähnung des Mottos. "Don't be Evil" wird nun einzig im letzten Satz des Firmenkodizes referenziert.

Keine Stellungnahme

Der IT-Konzern hat bislang noch keine Stellungnahme abgegeben. Merkwürdigerweise datiert auch die aktuelle Version des Firmenkodizes auf 5. April 2018, die Streichung der Passage erfolgte aber später. Zuletzt hatten mehrere Google-Mitarbeiter gekündigt, um gegen eine Zusammenarbeit mit dem US-Militär zu protestieren. Sie hatten sich dabei auf "Don't be Evil" berufen. (red, 20.5.2018)