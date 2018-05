Weltbienentag feiert die fleißigen Insekten

350.000 Bienenvölker werden in Österreich bewirtschaftet

Hannover/Wien – Viele Pflanzen sind auf die Bestäubung von Bienen angewiesen. Wie wichtig die Bienen für das Ökosystem und die Landwirtschaft sind, soll auch der Weltbienentag am 20. Mai unterstreichen. Die Vereinten Nationen haben diesen in diesem Jahr zum ersten Mal ausgerufen.

Mit ihrer Bestäubung sorgen Bienen und andere Insekten nach Angaben des Weltrats für Biologische Vielfalt jedes Jahr weltweit für Nahrungsmittel im Wert von bis zu rund 500 Milliarden Euro. In Österreich sichern rund 27.500 Imkerinnen und Imker mit knapp über 350.000 Bienenvölkern die Bestäubung der Wild- und landwirtschaftlichen Nutzpflanzen, heißt es auf der Onlinepräsenz von "Biene Österreich". Die Zahl der Imker sowie jene der bewirtschafteten Bienenvölker waren laut den Angaben von 1990 bis 2000 rückläufig und blieb aber seitdem nahezu unverändert, im Schnitt gab es in den vergangenen Jahren 13 bis 15 Völker pro Betrieb.

Anlässlich des von Slowenien initiierten Weltbienentags hatte am Samstag die slowenische Botschafterin in Österreich, Ksenija Skrilec, den Bienenstöcken am Wiener Rathausdach einen Besuch abgestattet. Der Wiener Wohnbaustadtrat und designierte Bürgermeister Michael Ludwig überreichte ihr als Dank für die gute Zusammenarbeit im Engagement für die Bienen echten Wiener Rathaus-Honig. Die Botschafterin überreichte ihm ein traditionelles slowenisches Bienenstockstirnbrett. Mit solchen Bienenstockstirnbretten, die mit den Motiven aus dem alltäglichen Leben bemalt sind, statten die slowenischen Imker ihre Bienenstöcke aus. (APA/red, 20.5.2018)