Voll besetztes Auto stürzte im Pongau in die Salzach

Alle fünf Insassen befreiten sich selbst aus dem Wagen

Schwarzach – Ein voll besetztes Auto ist in der Nacht auf Sonntag zwischen Lend und Schwarzach im Salzburger Pongau in die Salzach gestürzt. Der Fluss ist an der Stelle rund eineinhalb Meter tief. Die fünf Insassen – Burschen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren – konnten sich selbst aus dem schwer beschädigten Pkw befreien. Sie wurden von Wasserrettung und Feuerwehr geborgen.

Der 18-jährige Lenker hatte gegen 3.40 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Der Wagen durchbrach die Leitschiene und stürzte vier Meter in die angrenzende Salzach ab. Ein nachfolgender Autofahrer, der den Unfall bemerkt hatte, verständigte die Einsatzkräfte. Die Wasserrettungen und die Feuerwehren von St. Johann und Schwarzach waren im Einsatz, um die Burschen ans Ufer zu bringen. Alle Verletzten wurden durch den Notarzt und das Rote Kreuz versorgt und anschließend ins Krankenhaus Schwarzach gebracht. Ein Alkotest beim Lenker verlief negativ.

Das Auto wurde mit einem Bergekran aus der Salzach gehoben. Der ausgeflossene Treibstoff wurde beim Kraftwerk Wallnerau gebunden. (APA, 20.5.2018)