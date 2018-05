Online-Handel: Paketdienste bleiben ein unendliches Ärgernis

Warum muss man noch immer stundenlang zu Hause sein, um ein Paket zu empfangen?

Wochenlang auf Bestellungen warten, stundenlang zu Hause sein müssen, um ein Paket in Empfang zu nehmen? Diese Zeiten sollten in der Logistik vorbei sein. Eigentlich. Aber jeder Online-Besteller weiß, dass der Empfang von Paketen keine leichte Übung ist und Nerven kosten. Erst kürzlich sorgte ein Wiener mit einer deftigen Wutrede über Zusteller für Schlagzeilen.

Kritik und Wünche

Es wäre wohl an der Zeit, dass Zustelldienste auf die Kritik und Wünsche ihrer Kunden hören sowie die Motivation ihrer Mitarbeiter erhöhen. Kunden wünschen sich heute flexible und vor allem innovative Zustellmethoden. So hätten gerne zwei Drittel der Online-Käufer (66 Prozent), dass ihre Bestellungen zu einem frei wählbaren Wunschtermin geliefert werden. Das hat eine repräsentative Befragung im Auftrag des deutschen Digitalverbands Bitkom unter 1.152 Internetnutzern ab 14 Jahren ergeben. Ein weiteres Drittel (33 Prozent) möchte den Zustellort gerne noch am Tag der Lieferung ändern können.

Online-Echtzeitverfolgung

Beinahe ebenso viele (32 Prozent) wünschen sich die Zustellung über eine lieferantenunabhängige, persönliche Paketbox neben dem eigenen Briefkasten, über die der Dienstleister einen digital benachrichtigt. "Mit dem Online-Handel boomt auch das Geschäft der Zusteller. Gleichzeitig steigen die Erwartungen der Kunden. Sie wollen online nachverfolgen können, wo sich ihr Paket gerade befindet und wann die Lieferung stattfinden wird", sagt Bitkom-Expertin Julia Miosga. "Um die Online-Echtzeitverfolgung einer Paketzustellung und die Benachrichtigung per Mail oder SMS werden die Paketdienste deshalb nicht mehr herumkommen"

Zugang in die eigene Wohnung

Recht gering ist das Interesse noch an der Zustellung direkt in die eigene Wohnung durch einen Paketboten, der etwa per Smart Lock, Einmalkennwort oder Gesichtserkennung Zutritt erhält. Daran sind lediglich 13 Prozent der Online-Shopper interessiert. Solche Zustellmethoden sind vor allem bei der Lieferung von schnell Verderblichem wie zum Beispiel Lebensmitteln gefragt. Auch die Lieferung in den Kofferraum des eigenen Autos möchten lediglich acht Prozent der Befragten. Dabei öffnet der Zusteller den Kofferraum mit einem digitalen Schlüssel, einem Code oder Ähnlichem, um das Paket darin zu hinterlassen.

Größer ist das Interesse an diesen alternativen Zustellmethoden unter Jüngeren. So wünschen sich immerhin 17 Prozent der 14- bis 29-Jährigen die Zustellung in die eigene Wohnung, 13 Prozent der 14- bis 29-Jährigen wünschen sich die Zustellung in den eigenen Kofferraum. Lediglich 16 Prozent aller Befragten haben an keinem einzigen der fünf innovativen Services der modernen Zustellung Interesse, bei den 14- bis 29-Jährigen sind es lediglich acht Prozent.

Click & Collect

An der sehr schnellen Zustellung äußern rund ein Drittel der Befragten Interesse. So sagen 35 Prozent der Online-Einkäufer, dass sie die Zustellung am gleichen Tag der Bestellung gerne nutzen würden. Same Hour Delivery würden immerhin 28 Prozent gerne nutzen. Stärker nachgefragt wird Click & Collect. Mit diesem Angebot haben Kunden die Möglichkeit, Produkte online zu bestellen und diese dann im Ladengeschäft abzuholen. Mehr als jeder Fünfte (22 Prozent) hat bereits online seinen Warenkorb zusammengestellt und diesen anschließend im Laden abgeholt. Ein weiteres Fünftel (21 Prozent) will diesen Service in Zukunft gerne nutzen. (red, 20.5.2018)